"أبو نسب" يجمع محمد إمام و ياسمين صبري فى العيد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم محمد إمام لانطلاق تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أبو نسب والذي يتعاون فيه للمرة الثالثة مع النجمة ياسمين صبري.

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تفاصيل فيلم أبونسب

ينطلق تصوير الفيلم بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل والتعاقد مع الفنانين المقرر المشاركة في أحداثه بقيادة المخرج رامي إمام الذي يعود للسينما من جديد بعد غياب.

طرح أبو نسب فى العيد

ومن المقرر طرح فيلم أبو نسب فى السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وانتهى المخرج رامي إمام من معاينة أماكن تصوير الفيلم والديكورات الخاصة به استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم “عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة،

محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

أبطال أبونسب

يشارك في بطولة فيلم أبونسب برفقة النجم محمد إمام والذي يجسد خلال الفيلم شخصية طبيب بشري ويعاني من أزمة النسب ويواجه عددا من المشكلات الاجتماعية في حياته، عدد من النجوم وهم كل من: النجمة ياسمين صبري والتي تجسد دور مدربة الحياة لايف كوتش، النجم ماجد الكدواني ويظهر خلال الأحداث بدور والد ياسمين صبري، النجمة هالة فاخر وتظهر خلال الأحداث بدور والدة محمد إمام، الفنان علاء مرسي، الفنان محمد لطفي، الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

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