شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر وهايلى بالدوين خلال صورتين معًا فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز الثنائى جاستين بيبر وهايلى بالدوين خلال نزهة لهما معًا مؤخرًا، وهما يسيران في شوارع مدينة لوس أنجلوس، مثلما ظهر عليهما وفقًا لتقرير نشره موقع الديلى ميل أكد فيه أن الثنائى الذى يحظى بتفاهم عالى للغاية يحاول خلال الفترة الأخيرة الابتعاد عن أي ضغوط بالخروج معًا.



هايلى وبيبر

من ناحية أخرى سبق وتصدرت هايلى بيبر غلاف مجلة فوربس مؤخرًا خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتعرضت هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترض أن يحييها.



هايلى وجاستين

كما تعرضت فى الحوار لسر صورتها مع حبيبة زوجها السابقة سيلينا جوميز بعدما أشعلا وسائل التواصل بالصورة التى تجمعهما خلال حضورهما حفل لمتحف أكاديمية الصور المتحركة، وظهرتا في حالة من التوافق معا ويتبادلان الابتسامات أثناء أخذ بعض اللقطات لهما، وبهذه الصور أجبرت كل من سيلينا وهايلي المعجبين على التوقف عن نشر الشائعات حول توتر علاقتهما بسبب جاستن بيبر.