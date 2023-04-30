شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة مايا نصري.. وتنعيها: ماما راحت على السما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة الفنانة مايا نصرى، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلقت قائلة: "ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك"، ولم تعلن موعد تشييع الجنازة أو موعد إقامة العزاء.



وفاة والدة مايا نصري

مايا نصرى مطربة لبنانية، التحقت بالجامعة اللبنانية للفنون الجميلة لتدرس التمثيل وإخراج المسرح والتلفزيون والسينما.

شاركت مايا نصرى في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية في لبنان، عملت لبعض الوقت كعارضة أزياء، وفي عام 1996 عملت كمذيعة في التلفزيون الوطني اللبناني. أحبت التحول للغناء، لذا شاركت في عام 1999 في البرنامج التلفزيوني (كأس النجوم) عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد، وغنت أشهر أغانيها، واستطاعت حصد ثلاثة كؤوس (كأس الفنانة، كأس الجمهور، كأس الكؤوس عن فئة الطرب)، ومن ذلك الوقت تحولت للغناء مع مشاركات متقطعة في مجال التمثيل.

أما أخر أعمال مايا نصرى هو فيلم "ريما" انتجا عام 2020، والذى تدور أحداثه في اطار تشويقى حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها.