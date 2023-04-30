سوسن بدر وغادة عادل من كواليس "ساعة إجابة"

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض حاليًا فى السينمات فيلم "ساعة إجابة" الذي طرح فى موسم عيد الفطر المبارك.

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مشاركة فيلم ساعة إجابة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وظهر الثنائي غادة عادل وسوسن بدر فى صورة من كواليس العمل حيث يجسدان دور أبطال خارقين.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ويشارك فيلم "ساعة إجابة" في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في ختام دورته الثانية، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري.

الفيلم يعرض ضمن برنامج " Arab Comedy Club – نادي الكوميديا العربية".

قصة ساعة إجابة

وتدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره يجسده تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

يشارك بالفيلم الذي تم إطلاقه من قِبل شركة لاجوني Lagoonie Film Production بالاشتراك مع شركة Rise Studios، نخبة من النجوم وهو من إخراج مصطفى أبو سيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو.

يشار إلى أن شركة لاجوني Lagoonie Film، هي أحد الرعاة الرسميين لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، نظرا لاهتمامها بدعم انتشار الفن العربي في أمريكا وغيرها من المحافل الدولية.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية

وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.

أبطال فيلم ساعة إجابة

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

يذكر أن فيلم ساعة إجابة، من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

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