سلمى المغربي: محمد سامي تميمة حظ محمد رمضان ونجاح جعفر العمدة خيالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان نجاحًا باهرًا فى ماراثون رمضان 2023، وتصدر التريند يوميًا وتفاعل الجمهور مع حلقاته بشكل كبير.

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من جانبها أشادت الفنانة سلمى المغربي بالمسلسل مؤكدة أن محمد رمضان ممثل من العيار الثقيل ويستطيع اختيار أدواره بدقة وعناية شديدة كما أنه ذكي فى توظيف موهبته لتخدم على الدور حتي يجذب الجمهور من الوهلة الأولى.

جعفر العمدة هوس الجمهور فى رمضان

وأضافت أن مسلسل جعفر العمدة خلق حالة من "الهوس" لدى الجمهور لشدة ارتباطهم بأحداث العمل الشيقة وانتظارهم الأحداث كل حلقة لسخونتها مؤكدة أن النجاح كان غير عادي فى مصر والوطن العربي.

وتابعت سلمى المغربي أن نجاح جعفر العمدة يرجع للمخرج محمد سامي مشيرة أن تحقيق محمد رمضان ومحمد سامي النجاح ليس وليد الصدفة ولكن كان مسلسل الأسطورة والبرنس خير دليل وما زال الجمهور يتذكرهما حتى الآن وكانت أدوار مؤثرة لرمضان فى أذهان جمهوره، مشيرة أن سامي تميتة حظ محمد رمضان ونجاح العمل كان خيالي.

قصة مسلسل جعفر العمدة



وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين،

ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، إذ إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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