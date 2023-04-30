شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو فخورة بسبب طريقة انفصالها عن كريس مارتن.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت جوينيث بالترو بطريقتها في الانفصال عن أزواجها السابقين مستدلة بذلك عن طريقة الانفصال عن كريس مارتن التي قضت معه سنوات طويلة قائلة خلال ردها على سؤال عبر حسابها على إنستجرام: "أنا فخورة بتكوين صداقات مع من انفصلت عنهم، وأننى لم أدخل في أزمات مع أياً منهم مثلما حصل مع مارتن".

وأضافت: "دومًا ما أفضل أن أحافظ على علاقاتى بمن حولى، وهو أسعد به".

من ناحية أخرى سبق وكتبت بالترو في بيان شاركته في قصتها على موقع الصور إنستجرام: "شعرت أن قبول ادعاء كاذب قد أضر بنزاهتي، أنا سعيدة بالنتيجة وأقدر كل العمل الشاق للقاضي هولمبيرج وهيئة المحلفين، وأشكرهم على تفكيرهم في التعامل مع هذه القضية."

وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، أضاف محامي بالترو ستيف أوينز في بيان قرأه خارج المحكمة أن "جوينيث لديها تاريخ في الدفاع عن ما تؤمن به، لم يكن هذا الوضع مختلفًا وستستمر في الدفاع عن الصواب".

لمست بالترو كتف ساندرسون وتحدث معه قبل مغادرتها غادرت قاعة المحكمة، وقالت لوسائل الإعلام خارج المحكمة إنها قالت "أتمنى لك التوفيق"، وأنه رد "شكرًا لك عزيزتي".