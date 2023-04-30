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The Backstreet Boys خلال جولة عند أهرامات الجيزة بعد وصولهم مصر

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القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم موسيقى البوب الأمريكية فى فريق The Backstreet Boys على القيام بجولة داخل مصر، لاستكشاف بعض المعالم السياحية الأكثر شهرة أثناء إقامتهم، بداية من أهرامات الجيزة وذلك خلال رحلتهم الأولى داخل مصر.

 

ويعد فريق The Backstreet Boys من أشهر الفرق الغنائية والباندات فى عالم الغناء، إذ يحظوا بشهرة واسعة على مدار سنوات بفضل أغانيهم وألبوماتهم.

 

على جمل
على جمل

 

واشتهروا بجولات غنائية فى مختلف دول العالم، إلا أن زيارتهم تلك لمصر هى الأول خلال مسيرة الباند الغنائى الشهير الذى يحظى بشهرة كبيرة فى عالم الغناء.

 

الفريق
الفريق

فى الأهراماتThe Backstreet Boys
فى الأهراماتThe Backstreet Boys

 

ولا يعد فريق The Backstreet Boys هو الأول الذى يحرص على زيارة أهرامات الجيزة التى تعتبر المقصد الأول لكل المشاهير حول العالم ممن يحرصوا على زيارتها بمجرد الوصول لمصر كونها أحد عجائب الدنيا السبع.

 

ق The Backstreet Boys 1
 The Backstreet Boys 

The Backstreet Boys
The Backstreet Boys

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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