شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يسترجع ذكرياته مع الراحل محمود عبد العزيز بصورة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع النجم أشرف عبد الباقى ذكرياته مع النجم الراحل محمود عبد العزيز بصورة قديمة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب أشرف على الصورة قائلا، "عارف لما تدور فى صور قديمة عندك وتلاقى صورة بتحبها قوى وكانت مختفية، هي الصورة دي مع الأستاذ الكبير محمود عبد العزيز اللى اداني أول فرصة فى مسرحية خشب الورد، ربنا يرحمه ويغفرله يارب".



أشرف عبد الباقى

وحل النجم أشرف عبد الباقى ضيف شرف الحلقة 3 من مسلسل جت سليمة، للنجمة دنيا سمير غانم، والمسلسل مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات ، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.