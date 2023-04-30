أشرف عبد الباقي ومحمود عبد العزيز من دولاب الذكريات: منحني أول فرصة في "خشب الورد"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم أشرف عبد الباقى، على استرجاع ذكرياته مع النجم الراحل محمود عبد العزيز بصورة قديمة جمعتهما من دولاب الذكريات.

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كتب أشرف عبد الباقي عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "عارف لما تدور فى صور قديمة عندك وتلاقى صورة بتحبها قوى وكانت مختفية، هي الصورة دي مع الأستاذ الكبير محمود عبد العزيز اللى اداني أول فرصة فى مسرحية خشب الورد، ربنا يرحمه ويغفرله يارب".

مشاركة أشرف عبد الباقي فى رمضان

وكان شارك النجم أشرف عبد الباقي فى رمضان 2023 كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "جت سليمة" للنجمة دنيا سمير غانم، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

قصة جت سليمة

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا

والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات ، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

أبطال جت سليمة

من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

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