أمسية شعرية لأحمد تيمور بالمسرح الصغير بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد دار الأوبرا، لتنظيم أمسية للشاعر أحمد تيمور يقدمها الإعلامي الدكتور جمال حماد تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، يوم الأربعاء 3 مايو، على خشبة المسرح الصغير، 7 مساء.

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خلالها يلقى تيمور أبيات من أشهر دواوينه الخاصة منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرؤ القيس وبيني، عشب يحجب النخيل وغيرها.

معلومات عن الشاعر الدكتور أحمد تيمور:

المعروف أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، يعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر.

شارك في الكثير من الأمسيات

والندوات وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر والعالم، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية.

صدر له دواوين شعرية منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين امرئ القيس وبيني، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، امرأة من خزف وخرافة، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شيء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة.