رامي عياش على موعد مع جمهوره في ألمانيا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم رامي عياش، لإحياء حفل غنائي في ألمانيا، اليوم الأحد، وذلك ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

اقرأ أيضًا.. (حلوين حلوين) أحدث إصدارات رامي عياش على يوتيوب

ومن المقرر أن يقدم "عياش"، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب رامي عياش

وكان طرح أخيرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على يوتيوب، كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وتقول كلمات الأغنية:-

حلوين، حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين، رايقين

وبشوق وحنين طايرين، دايبين

يا سلام، يا سلام، سلام

زي ما أنا حلمت بالتمام

كنت غايب فين؟ فين؟ فين؟

يوم سوا يبقى أحلى يوم

العاشقين كوم وإحنا كوم

أنت جيتلي منين، منين آه؟

شيء خيالي حلمنا ياما بيه، أيوه كان موضوع كبير

والنهارده أنا وأنت عيشنا فيه ولسه جاي كتير

شيء خيالي حلمنا ياما بيه أيوه كان موضوع كبير (موضوع كبير)

والنهارده أنا وأنت عيشنا فيه ولسه جاي كتير.