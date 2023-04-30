كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 03:50 مساءً - شارك طبيب الأسنان شريف شرقاوي صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة نسرين طافش، وذلك في أول ظهور لهما بعد عودتهما إلى بعضهما البعض مجددا .
نشر شريف شرقاوي الصورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وظهرت نسرين طافش بها وهي تجلس بجانبه وتمسك بيده .
وأرفق زوج نسرين طافش الصورة بتعليق وجه من خلاله رسالة لها، فقال: “نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي .. أنا محظوظ بامتلاكها” .
تابع معربا عن حبه لها: “لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد .. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا” .
وكانت قد كشفت الفنانة نسرين طافش عن عودتها إلى طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف الشرقاوي، وذلك بعد مرور حوالي 6 أشهر على إعلان انفصالهما .
وأعلن الثنائي خبر عودتهما مرة أخرى إلى بعضهما البعض من خلال تعليقات لهما على منشور نشرته نسرين طافش عبر حسابها على موقع “انستجرام” .
فكتب شريف الشرقاوي في تعليق له: “سعيد وفخور إننا سوا” .. لترد نسرين طافش عليه قائلة: “أحبك يا حبيبي” .. وعلق “الشرقاوي” على ذلك بقوله: “انتي ملكتي” .
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لنسرين طافش مع زوجها بعد عودتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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