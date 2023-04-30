شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين: أجسد شخصية مطربة فى فيلم "رهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نسرين أمين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها تجسد شخصية مطربة ضمن أحداث فيلم "رهبة" التي انتهت من تصويره ومن المقرر طرحه يوم 24 مايو في السينمات، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى.

وظهر فى البرومو العديد من مشاهد الأكشن بالإضافة إلى إفيهات كوميدية، حيث تدور أحداث الفيلم بين الأكشن والكوميديا من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين أحمد الفيشاوى والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، وعرض العام الماضى، حيث ان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال "رهبة" أولى تجاربه الإخراجية.