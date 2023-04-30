كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 02:51 مساءً - أعربت الإعلامية مي العيدان عن عدم إعجابها بإطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اعتمدتها في حفلها الأخير بدبي والذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية .
نشرت مي العيدان مقطع فيديو للحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء غنائها، وعلقت ساخرة: “ما يقع إلا الشاطر يا شيرين .. بس إيه الفستان العرة اللي لابسته، هذا فستان بتاع حفلات!” .
وكانت قد أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بعد غياب في كوكاكولا ايرينا بمدينة دبي، وأثناء غنائها سقطت على المسرح بعد أن تعرقلت قدمها في إحدى السماعات .
وسارع أحد أعضاء الفرقة الموسيقية في مساعدتها على النهوض، وكشفت شيرين عن ساقها مشيرة إلى أنها قد أصيبت بها .
وعلقت على هذا الموقف قائلة: “شوفوا كل فنان حصل معاه الموقف ده بسبب السماعات دي المفروض تكون مدفونة في مكان على المسرح علشان المطرب ميقعش، بس للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا لكن عادي ما يقع إلا الشاطر” .
أضافت: “حاجة صعبة بجد وبكرة على السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجة ويقولوا شوفوا شيرين وقعت .. يعني أنا المفروض دلوقتي لو أنا مأمنة على رجلي اطلب منكم أد إيه بس يالا معلش” .
وفور انتهاء الحفل اتجهت شيرين بصحبة فريق عملها وأسرتها، حيث تواجدت ابنتيها (مريم وهنا) معها في كواليس حفلها، إلى المستشفى للاطمئنان على ساقها بعد سقوطها .
لحظة سقوط #شيرين_عبدالوهاب على خشبة المسرح وتشن هجوماً على المنظمين[email protected] #أغاني #حفلات #موسيقى #الإمارات #أبوظبي pic.twitter.com/MGsNNDH43K— Star FM UAE (@StarfmUAE)
لحظة سقوط #شيرين_عبدالوهاب على خشبة المسرح وتشن هجوماً على المنظمين!@sherine #أغاني #حفلات #موسيقى #الإمارات #أبوظبي pic.twitter.com/MGsNNDH43K— Star FM UAE (@StarfmUAE) April 28, 2023
وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات لها بمؤتمر صحفي عقب انتهاء الحفل: “أكيد الوقعة دي حصلت قبل كده مع فنانين كتير، لكن أنا صعبان عليا نفسي من الوقعة والموقف ده” .
تابعت: “سيبك من الإصابات احنا متعودين عليها، جسمنا نحس، لكن أكيد في ناس هتجودها على السوشيال ميديا وهتعملها سلوموشن .. وهطمن على نفسي في المستشفى دلوقتي” .
كانت هذه تفاصيل خبر “الفستان العرة” .. مي العيدان تسخر من إطلالة شيرين عبد الوهاب بحفل دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.