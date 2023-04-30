موعد حفل ميريام فارس في عمان

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة ميريام فارس، حفل غنائي في عمان، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو.

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ومن المقرر أن تقدم "ميريام"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح,

آخر أعمال ميريام فارس

وكانت طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا أغنية بعنوان "قضيها انبساط"، على موقع "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس

هانى ربيع.

وتقول كلمات الأغنية

اضحك دي الضحكة ببلاش روق ما تعقدهاش

لون أيامك لون فاتح لأ ما تغمقهاش

سيبك من الحاجة اللي تدايق طنشها و عيشها عالرايق

لو باقي في الدنيا دقايق عيش و اللي فات مات

قضيها انبساط قضيها انبساط قضيها انبساط قضيها انبساط

وعيشها طازة طازة و ادي لروحك اجازة

من الجمعة للتلات من الجمعة للتلات