تفاصيل وموعد انطلاق مسرحية "ولا في الأحلام"

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف المسرحية الغنائية الكوميدية "ولا في الأحلام"، للعرض بدءًا من الخميس المقبل الموافق 4 مايو.

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وتقام كل خميس وجمعة وسبت وأحد في الثامنة مساء على مسرح قصر النيل بوسط القاهرة، تأليف وألحان إبراهيم موريس إخراج هاني عفيفي، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، هندسة صوتية على صدقي، استعراضات سالي أحمد بمشاركة رجوى حامد، أزياء مروة عودة، كوافير محمد عمر.

مسرحية "ولا فى الأحلام"، بطولة منى هلا، محمد عبده، زهرة رامي، هانى عبد الناصر، شادي

عبدالسلام، منار الشاذلي، حبيبة عادل، تالا رضوان، نادين براي، بهاء الطومباري وإبراهيم سعيد.

تدور أحداث المسرحية الغنائية ولا في الأحلام، في إطار كوميدي رومانسي في ستينيات القرن الماضي في أحد أحياء القاهرة، إذ يعكف رجل المخترع على اكتشاف دواء يؤثر على العقل الباطن، لتصبح أحلام كل من يتناول دوائه أحلاما سعيدة وتتحقق كل طموحاته في الأحلام.