المسرح الحديث يفتتح "عجيب وعجيبة".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق عرض "عجيب وعجيبة"، من إنتاج فرقة مسرح الحديث بـالبيت الفني للمسرح، تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير، وذلك اليوم، الأحد، على المسرح السلام بالقصر العيني، فى تمام الساعة التاسعة مساء يوميًّا ماعدا يوم الثلاثاء، ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

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يذكر أن العرض ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي بالمسرح القومي؛ لإعلان خطة البيت الفني للمسرح تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد".

قال الفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث:

"إن العرض استعراضي غنائي تدور أحداثه فى قالب كوميدي يتناسب للكبار وصغار السن".

"عجيب وعجيبة "بطولة: سيد الرومي، دعاء رمضان (دودا)، إيهاب بكير، وليد أبوستيت، رضا طلبة، محمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، تأليف: سعيد حجاج، ديكور: سارة شكري، أزياء: سماح نبيل، إضاءة: أبوبكر الشريف، أشعار: محمد علي هاشم، موسيقي وألحان: محمود وحيد، استعراضات: أحمد سمير، أراجوز: عادل ماضي خيال ظل: نور سمير ، إخراج/ محمد الصغير.