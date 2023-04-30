شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفلاً غنائيًا في ألمانيا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى رامى عياش حفلاً غنائيًا في ألمانيا، اليوم الأحد، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وطرح رامى عياش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على يوتيوب، والذى يتغنى بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وكان المطرب رامى عياش طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "أنت لى" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الأغانى، الأغنية كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، تم تصويرها فى لبنان، مع المخرجة إنجي جمال.الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، لكن كلا منهما يحمل الحب للآخر بداخله.

الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل الحب للآخر بداخله.