رقم فلكي: سعر فستان شيرين عبد الوهاب التي تعثرت به على المسرح يصدم الجميع… لن تتوقعه!!

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 03:54 صباحاً - ظهرت شيرين عبدالوهاب، مساء الجمعة، بـ”لوك” مختلف لفت الأنظار لها خلال حفلها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أول ظهور لها على المسرح بعد غياب كبير.

سعر فستان شيرين عبد الوهاب

وارتدت شيرين عبد الوهاب في الحفل تنورة حرير “موف” من مجموعة Ralph Lauren الصيفية الجديدة، وسعرها 2900 دولار، أما التوب يصل سعره إلى 890 دولارًا وهو من نفس المجموعة، ليتجاوز سعر إطلالتها بالجنيه المصري 117 ألف جنيه.

حفل شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تقدمت بعد انتهاء حفلها الذي أقيم مساء الجمعة في دبي على مسرح أرينا كوكا كولا وسط حضور جماهيري كبير بالشكر إلى أهل دبي، وعلى حسن الاستقبال من الجمهور قائلة: “أهل دبي على رأسي من فوق”.

وردًّا على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية حفلها بدبي حول استمتاعها بالحفلة وقيامها بالرقص على المسرح، قائلة: “طالما فيه صحة بقدر أقف على المسرح”.

وأضافت: “بعمل حاليًّا على إنتاج ألبوم عالمي فوق الخيال من إنتاجي”، مشيرة إلى أن أغاني الألبوم جاهزة لكن هناك بعض الأمور الإدارية جارٍ حلها”.

شيرين تعلق على سقوطها في حفلها الأخير

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على سقوطها أثناء إحيائها حفل غنائي في دبي، قائلة: «الأمر يحدث مع العديد من الفنانين والمطربين، ولكن أخشى على نفسي من هجمات السوشيال ميديا التي ستستخدم هذا الواقعة وكسر نفسيتي بتعليقاتهم».

قالت المطربة شيرين، في تصريحات لها، إنها تتمنى تنظيم حفلات غنائية لها في سوريا، على غرار الحفلات التي يتم تنظيمها في دول الخليج.

وعد من شيرين لجمهورها

وتابعت: أوعد جمهوري بالظهور خلال الفترة المقبلة بصورة دائمة، وعدم الاختفاء عنهم، كما أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم حفلات لها في العديد من الدول العربية، وأتمنى أن أكون متواجدة طول السنة لإحياء الحفلات وعدم الغياب عن الجمهور».

شيرين توجه الشكر لهؤلاء الفنانات

ووجهت شيرين الشكر إلى الفنانين الذين وقفوا بجوارها أثناء أزمتها الأخيرة، وتشجيعها على العودة مرة أخرى للغناء، وعلى رأسهم المطربة «أحلام» والفنانة «زينة».

شيرين تتحدث عن حفلها القادم بالسعودية

وعن حفلتها القادمة في السعودية، قالت: “بقول لأهالي السعودية اشتقت إليكم بحبكم وحشتوني واستنوني جاي لكم يوم 4 مايو انتظروني”.

وعن إطلالتها التي أثارت إعجاب الجمهور، قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: “ما كانش ينفع ألبس فستان للحفلة، والمنظمين للحفل أخبروني بأن الحضور ليسوا جالسين ففضلت تلك الإطلالة”.

واستقبل الجمهور شيرين عبد الوهاب بتصفيق حار بعد ممازحتها لهم قائلة: “شوشو رجعت ومش هتغيب عنكم تاني أبدًا”.

شيرين تكشف سر غيابها عن الساحة الفنّية

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، “ تويتر ”، قد تداولوا فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد غيابها عن الأنظار خلال الفترة الماضية.

وظهرت شيرين، بزيادة ملحوظة في وزنها، ووجهت رسالة لجمهورها، وقالت: “بحبكوا يا أحلى حاجة في حياتي”.

ووصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى دبي، قبل أيام؛ استعدادًا لإحياء حفل الغنائي الضخم المقام مساء الجمعة وسط الآلاف من جمهورها.

ونشر موقع “et بالعربي”، لقاءً حصريًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت خلاله تحمسها لإحياء هذا الحفل، مؤكدة أنها ستقدم الكثير من المفاجآت خلاله.

وتابعت شيرين عبد الوهاب أنها تنتظر انتهاء حفلها في دبي؛ للإعلان عن حفل آخر مع نفس الشركة المنتجة، لكنه في دولة مختلفة وكبيرة، وستعلن عنها خلال أيام قليلة من الآن.

تصريحات شيرين عبد الوهاب

وقالت «شيرين» خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»: «أنا سعيدة بالعودة إلى حياتي، السمكة رجعت للبحر، وأيضًا سعيدة لرجوعي إلى الحفلات، وإن شاء الله هقدم كل جديد خلال الفترة المقبلة والجمهور واحشني جداَ وواحشني شغلي، ولو كنت اتأخرت عليكم دي كانت لظروف نفسية أكبر مني أوي، واختفائي كان جزءًا من نقاهة كنت محتاجلها بقالي سنين».

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