رسالة بسمة بوسيل الرومانسية التي نشرتها بعد طلاقها بساعات تثير الكثير من الجدل.. من المقصود؟!

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 03:54 صباحاً - أُسدل الستار على الشائعات المستمرة منذ سنوات حول المطرب تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب زواج استمر لـ 12 عاما وأسفر عن 3 أبناء.

الأمر الذي أعلنته بسمة بوسيل، وعاد للتأكيد عليه تامر حسني، مبينًا أنه سيظل الأب والسند والأخ والصديق لزوجته السابقة بسمة بوسيل، متمنيا لها التوفيق.

ولم تنتظر بسمة بوسيل كثيرا حتى تتخذ خطوة جديدة بعد إعلان الانفصال، حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على “إنستجرام“، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تقف أمام البحر وتعطي ظهرها للكاميرا دون أن تعلق أو تكتب وصفا للصورة. كما نشرت مقطع فيديو لغروب الشمس، من داخل منزل مواجه للبحر.

صور وفيديو

وبعدها نشرت بسمة بوسيل صورة جديدة لورقة كتب عليها بالإنجليزية جملة “أنت تستحق الحب”، دون أن تتحدث عن المقصود من هذه الصورة أو الجملة الرومانسية؟!

رسالة رومانسية جديدة لـ بسمة بوسيل – الصورة من حساب الفنانة المغربية على انستجرام

على الجانب الآخر لم يقم تامر حسني بنشر أي أمر جديد، واكتفى بنشر الخبر الخاص بانفصاله عبر خاصية القصص المصورة، دون أن يضع أمرا آخر.

والثنائي بينهما 3 أبناء هم: “تاليا وأمايا وآدم”، وليست هذه المرة الأولى التي يتم تناول نبأ انفصالهما، حيث أعلنت بسمة بوسيل قبل 3 أعوام أنهما منفصلان وهي تنتهي من إجراءات الطلاق، قبل أن ينجح تامر حسني في إصلاح الأمور بينهما.

لكنهما هذه المرة هما من أعلنا الأمر للجمهور، دون انتظار خروج شائعات جديدة تتحدث عن انفصالهما، حيث يواصل تامر حسني التحضير لفيلمه الجديد “تاج”.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وتطورت الخلافات بين الثنائي ووصلت إلى الإنفصال، حيث أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، مساء الخميس، مما أثار فضول الجمهور لمعرفة السبب اليقين وراء إنهاء هذه العلاقة بعد حوالي 12 سنة.

وكتبت بسمة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب».

وعد تامر حسني لبسمة بوسيل بعد الإنفصال

وعلّق تامر حسني على الطلاق بنفس الطريقة، قائلا: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم.. سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله».

تامر حسني يستأنف تصوير فيلم «تاج»

وعلى الصعيد الفني، كشفت سينرجي، عن البوستر التشويقي لفيلم «تاج» للنجم تامر حسني الذي يستأنف الفنان تصويره في الفترة الحالية.

وتدور أحداث “فيلم تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

فيلم تاج

و فيلم “تاج” هي التجربة الثانية التي تجمع بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم “مش أنا”، الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، شيرين، حجاج عبد العظيم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا.

شارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، وتعاقد على بطولة فيلم تاج حتى الآن: من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية “فيلم بحبك“، والذى شهد أول تجارب تامر حسني الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

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