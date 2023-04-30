شكرا لقرائتكم خبر عن "ولا فى الأحلام" تعود لمسرح قصر النيل 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود المسرحية الغنائية الكوميدية "ولا في الأحلام " للعرض بدءًا من الخميس 4 مايو وكل خميس وجمعة وسبت وأحد فى الثامنة مساء على مسرح قصر النيل بوسط القاهرة، تأليف وألحان إبراهيم موريس إخراج هاني عفيفي، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، هندسة صوتية على صدقي، استعراضات سالي أحمد بمشاركة رجوى حامد، أزياء مروة عودة، كوافير محمد عمر.

ويلعب بطولة مسرحية "ولا فى الأحلام"، كل من منى هلا ومحمد عبده وزهرة رامى وهانى عبد الناصر وشادي عبدالسلام ومنار الشاذلي وحبيبة عادل وتالا رضوان ونادين براي وبهاء الطومباري وإبراهيم سعيد.

تدور أحداث المسرحية الغنائية ولا في الأحلام، في إطار كوميدي رومانسي في ستينيات القرن الماضي في أحد أحياء القاهرة، إذ يعكف رجل المخترع على اكتشاف دواء يؤثر على العقل الباطن، لتصبح أحلام كل من يتناول دوائه أحلاما سعيدة وتتحقق كل طموحاته في الأحلام.