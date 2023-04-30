شكرا لقرائتكم خبر عن "هذا الغزال" أحدث أغانى حجازى متقال ويطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب حجازى متقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه إنتهى من تسجيل أغنية تحمل إسم "هذا الغزال" من كلمات محمد النجار وألحان وليد سمارة وتوزيع إسلام شيتوس وهندسة صوتية وميكساج وماستر اسلام غلاب، ومن المقرر طرحها خلال أيام، وتحمل عدد من المفاجئات .

وتقول كلمات الاغنية :

هذا الغزال

بص بعيونه الغِزلاني

غزلني الااسمر خلاني

خلاني اتثبت مكاني

هذا الغزال

مغزول بغزل بنات صافي

صافي وفيه من اوصافي

اوصافي اني أسأل عوافي

رُد السؤال

انت السمار اللي خاطف كل العيون

انت الجمال اللي اتاقل بمال قارون

كل الخلايق ما تفرق معايا شئ

انت الوحيد اللي سجل في قلبي جون

سماره من لوني

لو مين يغزلوني

هو اللي شاغل بالي

ده اللي مالي عيوني

قلبي هذا الجميل

روحي اليه تميل

لو جابو مين بداله

مش هرضي بالبديل

رد السؤال

سؤالي هل يوجد زيك

زيك أنا مش شايف زيك

ازيك يالي مفيش زيك

ولا في الخيال

تقريبا انت اخر قطعة

قطعة من السكر والمتعة

المتعة اني عشقت بسرعة

هذا الغزال

وطرح مؤخرا المطرب حجازى متقال أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى .

وأكد مؤخرًا المطرب حجازى متقال، أن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين، نظرًا لأن أهل الصعيد طيبي القلب، قائلاً: "ربنا هو اللى عايز كده والصعايدة طيبين وممكن واحد صعيدى صوته يعلى بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكثر من تار وبعدها الأهالى يتصالحوا بحب".

وأضاف حجازى متقال، فى حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى، أن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرًا فى أقاليم الصعيد نظرًا للوعى وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعًا: "التار قل كتير وبدأ يبقى فى وعى والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر".