هذه الطفلة التي ظهرت برفقة فيفي عبده والشحرورة صباح أصبحت ممثلة شهيرة ومن أبرز نجوم جيلها.. قوي الملاحظة سيتعرف عليها!

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 12:50 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة من طفولة فنانة مصرية شهيرة قيل أنها من أبرز نجوم جيلها.

أنها الفنانة المصرية عزة مجاهد التي ظهرت في الصورة وهي طفلة مع والدتها الراقصة فيفي عبده، بحضور الشحرورة الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.

عزة أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بتعليق قالت فيه: “أيام البراءة”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة.

فيفي عبده وعزة مجاهد بجانب الشحرورة صباح

“الفنانة عزة مجاهد بنت الفنانة فيفي عبده، يمكن توصيفها بأنها “فولة وانقسمت نصين”.. فقد حملت نفس ملامح والداتها وكأنها نسخة مصغرة منها فى عز شبابها، كما أنها تهتم بأناقتها ولها علاقات طيبة وصداقات من الوسط الفني.

المشوار الفني للنجمة عزة مجاهد

النجمة الشابة الجميلة عزة مجاهد على الرغم من أدوارها الصغيرة إلا أنها كانت معروفة ومحبوبة لدى جماهيرها، بدأت مشوارها الفني عام 2012 من خلال دورها في مسلسل “كيد النسا”، وفي عام 2013 قدمت دور في مسلسل “القاصرات” مع الفنان صلاح السعدني، وغابت عامين وشاركت في عام 2015 مع والدتها في مسلسل “يا أنا يا أنتي”، للمخرج الراحل ياسر زايد، شاركت مع والدتها وزوجها على المسرح لأول مرة في مسرحية “حارة العوالم” عام 2016،

وفي عام 2018 شاركت عزة مجاهد في مسلسل “فوق السحاب”، للفنان هاني سلامة، وظهرت بدور شيماء، وفي 2020 شاركت في مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصري، وصرّحت في لقاء لها أنها لا تحب أدوار الإثارة والإغراء وتعهدت بعدم تقديمها، والدتها لم تساعدها في مشوارها الفني ولم تكن سببًا في تقديمها دورين في عملين فنيين في آن واحد، بل جاء اختيارها في مسلسل “القاصرات” بطلب من المخرج مجدي أبو عميرة.

الشائعات تحاصر عزة مجاهد

انتشرت بعض الشائعات التي تفيد بأن عزة مجاهد ليست مصرية وأنها من أب سعودي، ولكنها صرحت في لقاء صحفي لها قائلة: “أنا مصرية حتى النخاع”، وردت أيضًا على شائعات أنها تزوجت سرًا وقالت: “هذا الكلام غير صحيح وأحزنني للغاية”، وأكدت أنها لا زالت تعيش على ذكرى زوجها ووالد ابنتها الوحيدة، رغم مرور عامين على وفاته، مشيرة إلى أنها لن تخفي خبر زواجها إذا حدث.

الحياة العائلية لـ عزة مجاهد

تعرفت عزة مجاهد على زوجها محمود الدسوقي بطريقة تقليدية نظرًا لعلاقة الصداقة التي تجمع بين العائلتين، ثم تقدم لخطبتها وتزوجها وأنجبت بنتاً اسمها شهد، توفى زوجها منذ عدة أيام بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وعملت في الوسط الفني، وقالت عن زواجها مبكراً أن والدتها فيفي عبده أجبرتها على الزواج في عمر مبكر، وأنها كانت قاسية جداً في معاملتها معها أثناء طفولتها، وتمنعها من زيارة صديقاتها، وتجبرها على البقاء في المنزل أو تخرج معها إلى أماكن التصوير من دون أن يحق لها الخروج من المنزل بمفردها، كما أنها أصرت على زواجها مباشرة لأنها لا ترضى بالخطبة والخروج مع الشاب بمفردها.

أحدث أعمال عزة مجاهد السينمائية

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، أنها تحضر للمشاركة في عمل سينمائي كأول عمل لها على شاشة السينما، مشيرة إلى أنها تختار أدوارها بعناية شديدة.

أحب أن أعتمد على نفسي ووالدتي لا تساعدني

وأضافت عزة مجاهد في تصريحات صحفية: والدتي لم تساعدني، وأحب أن أعتمد على نفسي وأثبت نفسي، ولو كنت أعتمد على مساعدتها كان الوضع تغير وشاركت في الكثير من الأعمال، مضيفة: أقول لمن يقولون إنني دخلت التمثيل اعتمادًا على والدتي “الحمد لله شغلي يرد على الكلام”.

وأشارت ابنة فيفي عبده إلى أن هناك بعض الأدوار التي تعرض عليها ترفض المشاركة بها، موضحة: أحيانًا يعرض عليّ أعمال أشعر أنها لا تليق عليّ ولا تناسبني لذا أرفض المشاركة بها.

أتعامل مع والدتي على أنها نجمة العمل

وعن التعاون مع والدتها فيفي عبده مؤخرًا في مسلسل شغل في العالي الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني 2022 قالت: التجربة كانت لذيذة واستمتعت جدًا بها، وأتعامل معها في لوكيشن التصوير على أنها نجمة العمل وليست والدتي، وهي تحب الالتزام بشكل كبير، ودمها خفيف جدًا أثناء التصوير وتركز جيدًا في عملها

تعلمت منها الالتزام في المواعيد وحب العمل

وأضافت: تعلمت منها الالتزام في المواعيد وحب العمل، وهي دائمًا تنصحني بالالتزام ومذاكرة أدواري جيدًا، وأشبهها في الكثير من الطباع.

وأكدت عزة مجاهد أنها تتحمس للمشاركة في أي عمل لو شعرت بأنها ستقدم من خلاله الجديد: لو لقيت روحي فيه.

لا نهتم بالانتقادات ولا نقرأ التعليقات السلبية

وعن ردها عن الانتقادات التي تتعرض لها والدتها على السوشيال ميديا قالت: لا نهتم بالانتقادات ولا نقرأ التعليقات السلبية، مضيفة: أحب السوشيال ميديا ولكنني كسولة لذلك لا أتواجد بها دومًا.

وأشارت عزة، إلى أن مسلسل كيد النسا والقاصرات وفوق السحاب من أكثر الأعمال التي تعتز بها بدرجة كبيرة، مضيفة: أعتز جدًا بهم وكيد النسا قدمني للجمهور.

واختتمت: سعدت وتشرفت بتجربة العمل مع الفنان صلاح السعدني في مسلسل القاصرات، لأنه نجم عظيم والعمل معه ممتع بشكل كبير، وكذلك استمتعت بتجربة العمل مع هاني سلامة في فوق السحاب، وتشرفت بالتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة وروؤف عبد العزيز.

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