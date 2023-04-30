شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من نجوم السينما العالمية والموسيقى في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي يقام يوم الأحد 6 مايو المقبل، ضمن نخبة منتقاة ستظهر في حفل موسيقي يقام على شرف الملك الجديد.

آخر النجوم الذين تم تأكيدهم للمشاركة في حفل التتويج، الذي سيقام في ساحة قلعة وندسور في اليوم التالي للحفل التاريخي، النجم توم كروز، ونجمة فرقة Pussycat Dolls نيكول شيرزينجر ، ومجسم شخصية الدب الشهيرة ويني ذا بوه، حسبما ذكرت صحيفة variety.

وسبق أن حضر الثلاثي مع العائلة المالكة أحداثا عدة، حيث شارك كروز في جنازة الأميرة ديانا عام 1997 ، ودُعي ويني إلى حفل حديقة للأطفال في قصر باكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية في عام 2006 ، وشاركت شيرزينجر في مسابقة ملكية على شرف اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث العام الماضي.

من أجل التتويج ، الذي سيكرّم صعود الملك تشارلز إلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث العام الماضي ، سيظهر كروز وبوه جنبًا إلى جنب مع نجمة Dynasty جوان كولينز والمغني توم جونز والمغامر بير جريلز والراقص أوتي مابوس في سلسلة من VTs المسجلة مسبقًا والتي ستكشف فيها عن حقائق غير معروفة عن الملك.

وسيجري تتويج الملك يوم السبت الموافق 6 مايو، ويعقبه في اليوم التالي حفل التتويج مساء يوم الأحد 7 مايو.