شكرا لقرائتكم خبر عن أنيا تايلور تزيد الغموض حول زواجها سرًا بخاتم فى يدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت الممثلة أنيا تايلور إثارة أكبر إلى الشائعات الأخيرة حول زواجها سراً من صديقها الموسيقى مالكولم ماكراي أثناء خروجها في مدينة نيويورك ليلة الجمعة الماضية، حينما ارتدت خاتم في يدها، جعل مواقع مثل الديلى ميل تنشر تقارير حول أن ذلك قد يعد إشارة لإرتباطها بالزواج سراً.

وكانت شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز BAFTA حضور أنيا تايلور بإطلالة غريبة، إضافة إلى جيمى دورنان و كاري موليجان.



انيا تايلور

وكان سبق وحضر تلك الفعاليات كل من كيت بلانشيت و ليلي جيمس وريج جان بايدج وذلك بعدما حضر جودي تيرنر سميث سالي بريتون وإدوارد بيرغر وكاثرين باسباي ولاشانا لينش وزهرة أحمدي وروزي ماكوين وجيسيكا هنويك وإيدي ريدماين وهايلي أتويل ومادلين آرثر وأليوت نايت ومونرو بيرغدورف و جيمي لي كرتيس وجستن هورويتز وداريل ماكورماك وفرانكي سانفورد وشارلوت سي كارول وجستن هورويتز وأريانا ديبوز.