منذر رياحنة: الدراما المصرية منبع الفن العربي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الفنان الأردني منذر رياحنة بالدراما المصرية خاصة بعد نجاح دوره فى مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023.

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مصر أم الدنيا والدراما المصرية أساس الفن

وأكد منذر أن الدراما المصرية هي منبع وأساس الفن العربي والدراما العربية مشيرًا أنها حالة فريدة منذ التاريخ وكانت ومازالت مصدر الدراما العربية.

وأضاف رياحنة إن جمهور وفناني العالم العربي تربوا علي الدراما المصرية ونجاحاتها الكبيرة مشيرًا أن مصر هي أم الفن والدراما ولديها باع طويل في هذا الشأن وتمتلك كافة أدوات نجاح الفنون وهذا ليس بجديد ولا غريب علي مصر "أم الدنيا".

وتابع منذر رياحنة إنه قام بعدة أدوار باللهجة المصرية وحقق نجاحات كبيرة واتقانه للهجة المصرية يرجع إلي أنه تربي علي أن كل "بلاد العرب أوطاني" ، مؤكدا أنه لا يشعر بأي اختلاف أو غربة حينما يكون في بلده الثاني مصر ويعيش وسط شعبها علي أنه واحد منهم.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان

حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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