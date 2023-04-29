منذر رياحنة: نجاح جعفر العمدة خيالي.. وتعاطفت مع شوقي فتح الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان منذر رياحنه ، عن سعادته بنجاح دوره فى مسلسل "جعفر العمدة " بطولة النجم محمد رمضان الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023.

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سر نجاح جعفر العمدة

وأضاف منذر أن نجاح العمل جاء بالروح التى كانت بين أبطاله ، ونجاح المخرج محمد سامى فى اختيار وتوظيف شخصيات المسلسل، بشكل مهارى جدا، مشيرًا أنه سعيد بالتعاون مع كل نجوم العمل محمد رمضان ومحمد سامى وكل أبطال المسلسل.

وتابع منذر أن ردود أفعال الجمهور عن المسلسل خيالية حاليا خارج مصر والوطن العربى مؤكدا أنه معتز بدور "شوقي فتح الله" الذي يؤديه في مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان حيث تعامل مع الشخصية بتعاطف كبير.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال

لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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