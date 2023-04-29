شاهد قبل الحذف.. سما المصري نزلة رقص شرقي على سرير النوم بطريقة ساخنة وتضع العصا في هذه المنطقة الحساسة بدون خجل

فنون - كتب ياسمين التهامي - أعادت حسابات فنية على اليوتيوب، نشر مقطع فيديو ساخن للراقصة الإستعراضية سما المصري، وهي ترقص بـ"العصا" على سرير النوم بطريقة فاضحة.

وسبق للراقصة سما المصري، أن نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، العام الماضي خلال فترة الحجر الصحي ، وعلقت عليه بالقول: "وكانت ليله رقص وعربده النهارده ع اللوبس لايف..بلا كرونا بلا نيلاااا."

وتظهر سما المصري بالفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في بث مباشر أخير لها.

وأضافت سما المصري في تعليقها على الفيديو: "دا كان تحدي وطلب من الفانز في لايف اللوبس لايف من شويه اني اركن العصايه على الأبراج بالشكل دا يلي حملوا برنامج اللوبس لايف والرابط بتاعه في الاستوري وتابعوني بعد ماتعملوا بحث عن اسمي عليه واسمي عليه هو: Samaelmasrii" .