شكرا لقرائتكم خبر عن قيس عبد الفتاح بعد خروجه من المستشفى: حالتى تحسنت وأذهب اليوم للإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان قيس عبد الفتاح جمهوره على حالته الصحية، بعد أن تداول أحد أصدقائه صورة له من داخل المستشفى، قائلًا إن حالته الصحية تحسنت كثيرًا، ولم يظل فترة طويلة داخل المستشفى.

وتابع في تصريح لـ ”الخليج 365” أنه أجرى كافة التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة، قبل خروجه من المستشفى والعودة إلى منزله: "الحمد لله مكنش في جلطة ولا حاجة خطيرة"، كما أنه بدأ يمارس حياته الطبيعية ويخرج من المنزل، ولكن مع الالتزام بتعليمات الأطباء، مشيرًا أنه سيقوم اليوم بتسجيل حلقات جديدة من المسلسل الإذاعي الشهير "عائلة مرزوق"، بالإذاعة المصرية.

وقال قيس عبد الفتاح مؤخرا خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض" الذي يذاع على قناة الحياة: "محمد رمضان ده أول ما مثل، مثل قصادي، كنا بنعمل مسلسل في الإذاعة، وكان في دورين صغيرين لولدين، فالمخرج كان جايب محمد رمضان وأحمد الدمرداش، ومحمود حميدة كان قاعد جنبي، ولما الولد بدأ تمثيل، قولتلهم الولد ده بيقلد أحمد زكي".

وتابع: "لما توفى نور الشريف شوفت محمد رمضان، وكان بدأ يتشهر شوية، جه حضني وسلم عليا، وقولتله أعمل دور رومانسي عشان تعيش، وبعد شهرين لاقيت واحدة مخرجة بتقولي ده ميعملش رومانسي، قولتلها طبعا يعمل، النجم فريد شوقي كان بيطلع يضرب ويعمل وكان بيحب برضه".

كما أشار: "عبد الحليم حافظ، مش مطرب بس، ده كان بيغني من قلبه مش من حنجرته، وأنا عاصرته كإنسان، عبد الحليم كان عنده نزيف وكان بيموت، وصمم يكمل تصوير أبي فوق الشجرة، وكانت دموعه حقيقية في التمثيل، كان ممثل قوي جدا، وقبل كدة قلت لأحمد زكي المقلد لن يكون ممثل، وقولتله بقدر الإمكان متقلدش".

وقال: "سعاد حسني كانت صادقة في مشاعرها، وأنا كنت بحب سعاد حسني ومصرحتش لها بمشاعري، حبيت زبيدة ثروت وبقولها يا زبدة، بس مينفعش نكمل عشان كان بيها طابع خاص".