شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين يطرح البرومو الرسمي لـ "الفيل" وموعد الكليب الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين البرومو الرسمي لكليب "الفيل" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور ومن المقرر طرح الكليب الثلاثاء المقبل 2 مايو.

وتعتبر "الفيل" الأغنية السابعة والكليب السادس له في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه لفن الراب.

وقد طرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان "آخر مترو" مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

من الجدير بالذكر، أن خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، علي سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.