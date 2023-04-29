شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم يظهر كضيف شرف فى فيلم "ابن الحاج أحمد" بعد نجاحه برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد فهيم من خلال ظهوره بشخصية "سيد العمدة" في مسلسل "جعفر العمدة"، وشخصية "عطية أبو عصايا" في مسلسل "عملة نادرة"، يواصل "فهيم" نجاحه بالظهور في مشهدين كضيف شرف في فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث يجسد أحد رجال العصابة التي يتورط بها شيكو ووالده، وسط مفارقات كوميدية كثيرة.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.



فيلم ابن الحاج أحمد

وتدور أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي حول أحمد (شيكو) الذي يعمل في بقالة والده (سيد رجب)، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة (رحمة أحمد).

شارك "فهيم" في بطولة "جعفر العمدة" بجوار كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.