كريم عفيفي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "مطرح مطروح"

ياسر رشاد - القاهرة - شوق الفنان كريم عفيفي، جمهوره ومتابعيه لفيلم "مطرح مطروح"، حيث نشر بوستر الفيلم عبر خاصية الأستوري بحسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب قائلا: "استعدوا بقي هانت".

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قصة مطرح مطروح

وتدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ«بويكا»، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يتعارك مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

أبطال مطرح مطروح

يذكر أن "مطرح مطروح" بطولة كريم فهمي، محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني،وأيضا النجم العالمي

سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.

آخر أعمال كريم فهمي



الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي مسلسل " رمضان كريم 2" ، والذي عرص ضمن في موسم رمضان 2023 ، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، و بيومي فؤاد و سلوى خطاب وويزو، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.

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