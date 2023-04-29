"طير بينا يا قلبي" ينطلق في عرضه الثاني اليوم على قناتي CBC وCBC دراما

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق العرض الثانى لمسلسل طير بينا يا قلبى للنجمة ريم مصطفى، مساء اليوم السبت على قناة cbc اذ يعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 4 مساء، وذلك بعد عرضه الأول فى شهر أكتوبر الماضى على قناة ON.

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قصة طير بينا يا قلبي

تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" وأداروها بأنفسهم، بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في اطار اجتماعى لايت كوميدى.

أبطال طير بينا يا قلبي

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلاً من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة

ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

ريم مصطفى وسره الباتع

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة.

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