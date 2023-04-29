فن ومشاهير

عمرو دياب يشعل سماء المملكة العربية السعودية بأجمل أغانيه (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، أمس الجمعة، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية .

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وقدم الهضبة، خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، منها: "خلاص بقى بيتكلم، معاك كان قلبى طيب، أيام وبنعيشها، على إيه، وهي عاملة إيه دلوقتي، يدق الباب"، بالإضافة إلى ميدلي أغانيه القديمة، منها: "قمرين،

ليلى نهارى، اللي عيونه، بالإضافة إلى جانب أغانى ده اللي نفسى فيه، وياه وغيرها من الأغاني.

 

حرص على حضور الحفل كل من الفنانة آيتن عامر وعدد كبير من أصدقاء الهضبة، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الجاليات العربية المختلفة فى جدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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