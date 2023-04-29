عمرو دياب يشعل سماء المملكة العربية السعودية بأجمل أغانيه (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، أمس الجمعة، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا.. عمرو دياب في حفل جديد بـ الأردن

وقدم الهضبة، خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، منها: "خلاص بقى بيتكلم، معاك كان قلبى طيب، أيام وبنعيشها، على إيه، وهي عاملة إيه دلوقتي، يدق الباب"، بالإضافة إلى ميدلي أغانيه القديمة، منها: "قمرين،

ليلى نهارى، اللي عيونه، بالإضافة إلى جانب أغانى ده اللي نفسى فيه، وياه وغيرها من الأغاني.

حرص على حضور الحفل كل من الفنانة آيتن عامر وعدد كبير من أصدقاء الهضبة، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الجاليات العربية المختلفة فى جدة.