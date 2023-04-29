حصيلة إيرادات فيلم يوم 13 في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم "يوم 13" للفنان أحمد داود، أمس، الجمعة، مليونًا و292 ألفًا و144 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 15 مليونًا و20 ألفًا و133 جنيهًا.

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تفاصيل فيلم يوم 13

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.



"يوم 13" تأليف وإخراج وائل عبد الله، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، أروى جودة، محمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم.

آخر أعمال الفنان أحمد داود

‎يذكر أن آخر أعماله في السينما فيلم "122"، الذي عرض في يناير 2019،

وشارك في بطولته طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمود حجازي، جيهان خليل، وغيرهم من الفنانين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير عن قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم, تقودهما ظروف الحياة إلي الدخول في عالم من العمليات المشبوهة, ولكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلي المستشفي، ليبدآ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقات مفزعة بين جنبات هذا المستشفى.