شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد ثروت يعود إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت عن عودته إلى ألمانيا مرة أخرى لاستكمال رحلة علاجه، بعد إصابته بمرض مناعي نادر، وذلك بعد أيام من نزوله مصر لقضاء إجازة عيد الفطر.

وكتب أحمد ثروت عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "اللهم أنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اشفي مرضانا وجميع مرضي المسلمين إنك على كل شي قدير".



أحمد ثروت

وتعرض الفنان والمخرج أحمد ثروت خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.

وكان نجل محمد ثروت أعلن مؤخرا عن زيارة والده له قبل عودته لمصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بعد 4 أسابيع حجر في المستشفى لوحدي، أخيراً اتسمحلي بالزيارات والأستاذ جالي وفطرنا النهاردة مع بعض وعايز اقول من غير ما أقلبها دراما إن ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد ومناسبة أولها رمضان اللي ما لوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وإنك تبقي بكامل صحتك! يا ريت اللي ربنا كارمه بالنعم دي أو جزء منها مع إنك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها… قدرها وحب كل تفاصيلها وأحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن واللي بيعدي منها مابيرجعش.. فحاول تتأمل في فضل ربنا وأشكره دايماً على نعمة العيلة والصحاب".