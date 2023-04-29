حلا شيحة: “اللي مش حابب يبقي علي صفحتي يطلع منها ويسكت ويخليه في حاله”

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 02:43 مساءً - وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى بعض متابعيها ممن ينتقدونها في تعليقاتهم أو يتحدثون عنها بشكل غير لائق، خاصة بعد خلعها للحجاب والحديث عن انفصالها عن زوجها معز مسعود .

نشرت حلا شيحة في صورة عبر حسابها على موقع “انستجرام” مجموعة من التعليقات من جانب محبيها وجمهورها، وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن تقديرها لهم، على عكس من ينشرون الطاقة السلبية على مواقع التواصل على حد قولها .

فكتبت قائلة: “الحمد لله جمهورى اللي بيحبني وحب الناس نعمة .. الأيام دي بقى في ناس على السوشيال ميديا وهما قليلين ببحبوا ينشروا طاقتهم السلبية ومنتشرين علي مواقع التواصل بكلام ملوش أي أساس ونازلين أحكام وتكهنات وقلة أدب” .

أضافت حلا شيحة: “اقرأوا سيدنا النبي قال إيه عن الغيبة والنميمة وكفاية .. اللي مش حابب يبقى على صفحتي يطلع منها ويسكت ويخليه في حاله وخلوا ظنونكم دي لنفسكوا” .

يذكر أن حلا شيحة كانت قد جمهورها ومتابعيها منذ فترة بحذف جميع منشوراتها وصورها بحسابها على موقع “انستجرام”، بما فيها صورها مع زوجها معز مسعود .

كما اختارت صورة لها ظهرت بها بدون حجاب لتضعها صورة “البروفايل” على انستجرام، وأضافت في المعلومات الخاصة بها كلمة “فنانة” .. ثم بدأت بمشاركة صور لها ظهرت بها بدون حجاب في مناسبات مختلفة .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل بعد اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة، وانفصالها عن زوجها .