كسحت سما المصري .. الراقصة جوهرة تستعرض جسمها العاري على إنستجرام ومتابع: استري نفسك جننتي الشباب

فنون - امير التهامي - حرصت الراقصة الروسية جوهرة على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت الراقصة جوهرة بإطلالة جديدة ومثيرة في حمام السباحة تستعرض من خلالها أنوثتها وجمالها خلال قضاء إجازتها الصيفية ورفعت شعرها المبلول للخلف.

وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أحدث عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة، كليب مطربي المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.

وشاركت الراقصة جوهرة في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.