أبرز مقولات ألفريد هيتشكوك عن السينما والحياة.. الأفكار تأتى من كل شىء

القاهرة - سامية سيد - استمتع جمهور المخرج العالمى ألفريد هيتشكوك بشرائطه السينمائية المتعددة على مدار أكثر من نصف قرن، إذ بدأ رحلته فى عالم الرعب والتشويق وأيضا الكوميديا والرومانسية منذ العشرينيات من القرن الماضى، واشتهر بلقب "سيد التشويق"، حتى توفى أثناء نومه في منزله أبريل 1980 ، تاركًا وراءه أحد أكثر الموروثات شهرة في تاريخ السينما.

للاحتفال بمسيرة صانع الأفلام التى لا تضاهى، والذى تحل ذكرى وفاته اليوم السبت 29 أبريل، نسرد فى السطور التالية أبرز المقولات للسينمائى الراحل.

مقولات المخرج ألفريد هيتشكوك

"الخوف ليس من الصعب فهمه. بعد كل شيء، ألم نخاف جميعًا عندما كنا أطفالًا؟ ما يخيفنا اليوم هو بالضبط نفس الشىء الذى أخافنا بالأمس".

"التورية هى أعلى شكل من أشكال الأدب".



المخرج الفريد هيتشكوك

"الأفكار تأتى من كل شىء"

"لا يوجد رعب في الانفجار، فقط تحسبا له"

"امنحهم المتعة. نفس المتعة التي يحصلون عليها عندما يستيقظون من كابوس"

"إذا لم أكن نفسي ، فمن سيفعل!"



الفريد هيتشكوك

"اجعل الجمهور يعاني دائمًا قدر الإمكان"

"أنا كاتب، وبالتالي وبشكل تلقائي شخص مثير للشك"

"لا أستطيع قراءة الروايات دون تخيل كل مشهد. والنتيجة هي أن تصبح سلسلة من الصور وليس كتابًا"



Rear Window

مشوار ألفريد هيتشكوك

ويحفل تاريخ المخرج الراحل ألفريد هيتشكوك بالعديد من الإنتاجات السينمائية المميزة، ومنها Rear Window بطولة جيمس ستيوارت الذي تصدر أيضا لبطولة فيله Vertigo، ومن أبرز أعماله أيضا فيلمه الشهير Psycho و The Birds، و North By North West و The Man Who Knew Too Much وغيرها من الأفلام التي خلدت اسمه في عالم السينما.