المغربية سميرة سعيدة تُعرب عن سعادتها بطرح أغنية «زعلنا من بعض»

الرباط - لايف ستايل
أعربت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بطرح الأغنية الطربية «زعلنا من بعض».ونشرت سميرة سعيد الأغنية وعلقت عليها قائلة: «تدور الأيام.. وتمر رحلتي بمغامرات غنائية مختلفة، ودائما كنت أسأل ماذا عن عودتي للأغنية الطربية، وها أنا اليوم أجيب، وأطرح هذه الأغنية.. فيها الكثير من الحنين والاشتياق لهذا اللون».
وأضافت: «أحب أن أشكر كل من ساهم في هذه الأغنية بداية بالملحن الشاب محمد يحيى، والشاعر الغنائي رمضان محمد، وتوزيع الصديق ورفيق الدرب أمير محروس، ورؤية وإخراج الغالي نضال هاني».
وعلى جانب آخراحتفلت الفنانة سميرة سعيد مع متابعيها، بعيد ميلاد نجلها "شادي" بنشر صور لهما عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"وعلقت سميرة سعيد: "عيد ميلاد سعيد حبيببي، أنا سعيدة جدًا لأنك تحتفل به في مغربنا الحبيب مع أفضل أصدقائك".
آخر أعمال سميرة سعيد
وطرحت الفنانة سميرة سعيد مؤخرا أغنية يامى وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تعاونت فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور وتوزيع وميكس ماستر هاني يعقوب.
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