شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور محمد عبد الرحمن فى فيلم ابن الحاج أحمد وإكس لارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان محمد عبد الرحمن توتا كضيف شرف خلال أحداث فيلم ابن الحاج أحمد، الذى يعرض حالياً فى السينمات إذ ينافس فى موسم عيد الفطر 2023، ويجسد توتا خلال الفيلم دور شاب لديه عربة كبدة وفواكه لحوم ورثها عن والده، ويذهب له وشيكو ورحمة أحمد وصبرى فواز وسيد رجب ليأكلوا عنده وتحدث كوميديا خلال المشهد.

ويعيد دور محمد عبد الرحمن فى ابن الحاج أحمد الذاكرة إلى ظهوره فى فيلم إكس لارج مع النجم حلمى الذى عرض منذ 12 عاما وشهد على بدايات توتا الفنية اذ ظهر بدور صغير ولكنه مازال عالقاً مع الجمهور اذ جسد شخصية شافعى الذى يعمل في مطعم حلويات لحوم وجمعه مشهد كوميدى مع أحمد حلمى الذى كان يرد التقرب من دنيا سمير غانم وعزمها على الأكل الذى تحبه وكان بالاتفاق مع توتا.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى حول أحمد الشهير بـ "شلتة" وتنقلب حياته بعد ان يكتشف أن والده الحج أحمد القعيد صاحب البقالة عميل سري سابق مطارد من منظمة تحاول القضاء عليه فيقرر شلتة انقاذه، ولكن الأمور تتعقد.

يذكر أن محمد عبد الرحمن توتا قدم في رمضان الماضى مسلسل "كشف مستعجل" من 15 حلقة وشارك في بطولته مصطفى ‏خاطر، هنادي مهنى، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، هنناء الشوربجي، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري، ودارت أحداثه فى إطار لايت كوميدي.