شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائيا اليوم بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفل غنائى، اليوم السبت، فى تمام الساعة 8 مساء بقاعة النهر فى ساقية الصاوى بالزمالك، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التى يحبها جمهوره، منها: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى" و"غزالة" و "الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهر لك".



حفل علي الحجار

كما يحيى على الحجار حفلا غنائيا آخر بدار الأوبرا المصرية هو وفرقته يوم الخميس الموافق 5 مايو المقبل، على المسرح الكبير الساعة 8 مساء.

وأكد النجم الكبير على الحجار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عاما.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الاغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة .

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شىء.