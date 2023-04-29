شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان: سعيد بالعمل مع أمير كرارة ومى عز الدين فى "سوق الكانتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السيناريست هانى سرحان عن سعادته بردود الفعل على مسلسله "سوق الكانتو"، الذى عرض فى رمضان الماضى، والذى تدور أحداثه حول سوق البالة أو "وكالة البلح" وكيف نشأ، ليعود بمتابعى المسلسل إلى فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى.

ويجمع المسلسل للمرة الأولى هاني سرحان والنجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، إذ قال السيناريست لـ ”الخليج 365”: تجمعنى بأمير كرارة ومى عز الدين صداقة قوية، وسعدت للغاية بأن عملا واحدا جمعنا معا، وكانت كواليس المسلسل بشكل عام ممتعة، ولا أنسى أيضا النجم فتحى عبدالوهاب، إذ يعد "سوق الكانتو" ثانى عمل لنا معا بعد "لمس أكتاف"، وجسد فى المسلسل شخصية "رشاد" باحترافية شديدة، فهو مميز على المستوى الفنى وأيضا على المستوى الإنسانى.



هاني سرحان ومحمود ترك

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" فى عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.