شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حسين فهمى فى حفل انطلاق الدورة الـ13 لمهرجان مالمو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثالثة عشر بمدينة مالمو السويدية، وسط حضور كبير من النجوم والمخرجين وصناع السينما العرب والاسكندنافيين.

على السجادة الحمراء للافتتاح، والتي أقيمت أمام مبنى بلدية مالمو التاريخي، سار ضيوف المهرجان وعلى رأسهم النجم المصري حسين فهمي، والذي تلقى تكريمًا من المهرجان عن مجمل مسيرته الفنية الحافلة، والتي تمتد لأكثر من نصف قرن قدم خلالها أكثر من مائتي فيلم ومسلسل ومسرحية وعمل إذاعي.

ومن جانبه، أبدى حسين فهمي سعادته بالتكريم، شاكرًا المهرجان على حسن الضيافة، متحدثًا عن مسيرته الفنية وما تعلمه من خلال خبراته، خاصةً عمله خلال السنوات الأخيرة سفيرًا للنوايا الحسنة الذي منحه تجربة إنسانية ثرية.

ومن نجوم السينما العربية، حضر كل من: هنا شيحه من مصر، ونيكولا معوض وندى أبو فرحات وشادي حداد وكارول عبود من لبنان، وبراء عالم وأيمن مطهر من السعودية، ومنصور الفيلي من الإمارات، وتيسير إدريس من سوريا.

استقبلت نائبة عمدة مالمو أماني لوباني الضيوف في حفل عشاء بالقاعة الملكية.

وقالت نائبة العمدة كلمة ترحيب بضيوف المهرجان أشارت فيها إلى الدور الذي لعبه المهرجان في التقريب بين الثقافات وبناء علاقة دائمة بين مدينة مالمو والسينما العربية، الأمر الذي أكده رئيس اللجنة الثقافية في المدينة يان غرونهولم مؤكدًا على أن حصول مؤسس المهرجان محمد قبلاوي على جائزة مدينة مالمو للأعمال في العام الحالي في فئة الصناعات الإبداعية، تتويج يوضح ما أحدثه المهرجان من تأثير تقدره المدينة.

ومن جانبه، رحب مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي بالضيوف، وألقى كلمة تحدث فيها عن استمرار جهود المهرجان لاختيار وعرض أفضل الأفلام العربية ودعم الإنتاج المشترك بين الجانبين.

وأبدى قبلاوي سعادته بحضور النجم حسين فهمي واستلامه التكريم، معتبرًا حضور نجم تاريخي مثله في حد ذاته تكريمًا للمهرجان.

وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم افتتاح المهرجان "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها حاج، في عرضه السويدي الأول بعد جولة ناجحة في المهرجانات بدأها بالعرض في مهرجان كان السينمائي العام الماضي ضمن مسابقة نظرة ما، حين حصل الفيلم على جائزة أحسن سيناريو، قبل أن يبدأ رحلة شارك فيها بمهرجانات عديدة من بينها شيكاغو وسراييفو وطوكيو وهونغ كونغ وساو باولو.