أحدث ظهور لـ سميرة سعيد برفقة ابنها شادي النابلسي بعد غياب سنوات.. أصبح رجلًا في سن الثلاثين!!.. شاهدوا كيف أصبح!

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 03:54 صباحاً - احتفلت الفنانة سميرة سعيد مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعيد ميلاد نجلها شادي.

نشرت سميرة سعيد صورة جديدة جمعتها بنجلها وكتبت تعليق قالت فيه “عيد ميلاد سعيد حبيبي، كانت مشاهدتك وأنت تكبر إلى شاب جميل هي أبرز ما في حياتي. أنا سعيدة جدًا لأنك تحتفل به في مغربنا الحبيب مع أفضل أصدقائك. لذا أعتقد أن الوقت قد حان للاستمتاع ببعض الكعك والهدايا والكثير من الحفلات. أتمنى لو كنت هناك معك.. مع كل حبي وعاطفي: شكرا لجمهورى الحبيب”.

سميرة سعيد تحتفل بميلاد نجلها شادي

تفاعل متابعي سميرة مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات حول جمال وأناقة نجلها الذي وصل لعمر الشباب.

سميرة سعيد مع ابنها شادي.. علاقة أمومة وصداقة

وفي حوار سابق لها تحدثت سميرة سعيد عن الصفات المشتركة بينها وبين نجلها، حيث قالت إن من أبرز الصفات المشتركة بينهما هي الهدوء وقوة الملاحظة.

كما أشارت في حوارها إلى الاهتمامات المشتركة بينهما، منها الرياضة والفن بشكل عام، من موسيقي وسينما، كذلك حب السفر، والاهتمام بالمظهر الخارجي.

وعن مدى تدخلها في حياته الشخصية، مثل التدخل في اختيار شريكة حياته، قالت ” بنسبة صفر بالمئة (تضحك)، أنا أقول دائماً بأن تلك هي حياته الخاصة، وأن أي شخص بشكل عام يجب أن يخوض تجربته الخاصة بنفسه.

وتابعت “بالنسبة لي زرعت في شادي عددًا من المبادئ والسلوكيات، التي أعتقد بأنها كافية لتساعده على اتخاذ قراراته بنفسه دونما تدخل مني، وحتى إن أخطأ في خياراته، فهو شخص ناضج بشكل كافٍ لتحمل مسؤولية اختياراته دونما تدخل من أحد.

الحياة العائلية لـ سميرة سعيد

الجدير بالذكر أن سميرة سعيد تزوجت لأول مرة من الملحن المصري هاني مهنا، وبالتحديد تمت الزيجة عام 1988، وظلت مستمرة إلى عام 1994، ورغم قصر فترة الزواج التى تشهد إنجاب أطفال إلا أنها كانت دوما حديث وسائل الإعلام. ولكنه تزوج بعدها من سيدة فرنسية وأنجب إبنته الممثلة الشابة هنادي مهنا، وتزوجت سميرة للمرة الثانية والأخيرة من رجل الأعمال “مصطفى النابلسي” وقبل الانفصال أنجبت إبنها الوحيد “شادي”.

سميرة سعيد تحتفل بعد نجاح “زعلنا من بعض”

أعربت الديفا سميرة سعيد عن سعادتها بعد رد فعل الجمهور الإيجابى على كليب أغنيتها الجديدة “زعلنا من بعض” ، وقالت في تصريح صحفي: الحمد لله على نجاح الأغنية وسعادة الجمهور بها لافتة إلى أن الأغنية هي نفس السكة التي كانت تقدمها في بدياتها ، وسعيدة بتقبل الجمهور لها والإشادة بها الآن موجهة الشكر لجمهورها قائلة ” شكرا جمهورى الحبيب “.

“زعلنا من بعض” من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى، وتعود الديفا من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية.

“زعلنا من بعض” هى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد “إنسان آلي”، الذى تطرح أغنياته على فترات متقاربة، ومن المقرر أن تطرح سميرة آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية “إنسان آلى” خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعمل على اختيار التوقيت المناسب لطرحها.

آخر أعمال سميرة سعيد

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية “يامى” كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، وأغنية ” كرباج ” كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية “الوقت الحلو” من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و”بحب معاك” من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

وطرحت سميرة سعيد أيضاً أغنية “متاهة” من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية “الساعة اتنين بالليل” كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و ” Mon Chéri “، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و “ما استريحتش” كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

ومن المقرر أن تطرح الديفا سميرة سعيد، آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية “إنسان آلى” خلال الأسابيع المقبلة.

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