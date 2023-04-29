شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان: ليس هناك أبيض أو أسود فى كل شخصياتى الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم السيناريست هانى سرحان تفاصيل شخصيات مسلسله "سوق الكانتو" بحرفية شديدة، لتظهر بداخلها صفات النفس البشرية بما تحمله من خير وشر، إذ تجنب الوقوع فى فخ الشخصيات الأحادية، بمعنى أنه ليس هناك أحد طيب فى المطلق ولا آخر شرير على طول الخط.

وحول كتابته لملامح شخصيات المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي، قال هاني سرحان لـ"الخليج 365": "لا أحب أن تكون شخصيات أعمالى أحادية، فليس هناك أبيض أو أسود، بل درجات بينهما، فكل منا لديه جوانب إيجابية وسلبية، وداخل كل شخص أسراره الخاصة لا يكشفها".

وأضاف هانى سرحان: على سبيل المثال شخصية حسنين، مع قوته وسطوته ونفوذه وأيضا حبه لعائلته، هناك ماض خاص به وأسرار يخبئها، وأيضا طه القماش، رأيناه فى أعمال غير مشروعة، لكنه أيضا يناصر الحق ويقف ضد الظلم ويسعى لأخذ حق عائلته، أما رشاد أو فتحى عبد الوهاب فتلاحقه وصمة عار منذ صغره بأنه حرامى، ونراه شديد الارتباط بوالده، ويحلم بأن يرد كرامته أمام أهل السوق، وأن يصبح المسيطر أو الكبير وسط التجار وصاحب كلمة مسموعة.

واستطرد السيناريست: الأمر لا يقتصر على مسلسل "سوق الكانتو" فقط، بل فى كل أعمالى ومنها "الفتوة" و"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، لأننى أتكلم عن شخصيات حقيقية من الواقع.



هاني سرحان و محمود ترك

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.