الشهير بـ Master of Suspense.. الذكرى الـ43 لوفاة المخرج ألفريد هيتشكوك اليوم

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم، السبت الذكرى الـ43 لوفاة المخرج والمنتج البريطانى ألفريد هيتشكوك، أحد أبرز مخرجى أفلام الرعب والتشويق والإثارة.

ولد السير ألفريد جوزيف هيتشكوك يوم 13 أغسطس عام 1899 وتوفي يوم 29 أبريل 1980، وأصبح معروفًا بأفلام الإثارة، مما أكسبه لقب "سيد التشويق" أو Master of Suspense.



The Birds

بعد مسيرة مهنية ناجحة فى إنجلترا انتقل هيتشكوك إلى هوليوود، وعلى مدار مشوار مهني امتد لأكثر من نصف قرن، صاغ هيتشكوك لنفسه أسلوبًا إخراجيًا مميزًا ومعروفًا، كان رائدًا في استخدام الكاميرا المصممة للتحرك بطريقة تحاكي نظرة الشخص.



The Man Who Knew Too Much

غالبًا ما تعرض أفلامه قصصا لخارجين عن القانون ومؤامرات مثيرة تصور العنف والقتل والجريمة، وتستعير أفلامه أيضًا العديد من الموضوعات من التحليل النفسي.



Rear Window

أفلام ألفريد هيتشكوك

ويحفل تاريخ المخرج الراحل ألفريد هيتشكوك بالعديد من الإنتاجات السينمائية المميزة، ومنها Rear Window بطولة جيمس ستيوارت الذي تصدر أيضا لبطولة فيله Vertigo، ومن أبرز أعماله أيضا فيلمه الشهير Psycho و The Birds، و North By North West و The Man Who Knew Too Much وغيرها من الأفلام التي خلدت اسمه في عالم السينما.