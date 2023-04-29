هل هناك فتاة أخرى في حياة تامر حسني تسببت في انفصاله عن بسمة بوسيل ؟!.. إليك التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 02:51 صباحاً - تداولت الأحاديث حول علاقة يارا السكري وتامر حسني لتجوب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الأخيرة، وخاصة بعد منشور بسمة بوسيل المثير للجدل قبل إعلان الانفصال مباشرة.

واستنبط الكثير من روّاد السوشيال ميديا، أن علاقة تامر حسني وبسمة بوسيل وصلت إلى الحافة مرة أخرى، وذلك بسبب يارا السكري.

تفاصيل وروايات مختلفة تنتشر عبر السوشيال ميديا، ولكن ما هي حقيقة علاقة يارًا السكري وتامر حسني، ولماذا لن يخرج الأخير لنفي تلك الأقاويل المنتشرة حول زواجه العرفي بها وتسبب تلك العلاقة في انفصاله عن أم أبنائه.

يارا السكري

خلافات بسمة بوسيل مع تامر حسني والسبب يارا السكري

وكانت بسمة بوسيل قد خرجت لتثير الجدل بشأن علاقتها مع زوجها تامر حسني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري».

ضجت منصات السوشيال ميديا المختلفة، بصور يارا السكري وتامر حسني، بعد منشور بسمة بوسيل الذي أكد للجمهور بوجود خلاف بينهما.

من هي يارا السكري؟

تسائل الكثير من الجمهور عن تلك الفتاة التي أشعلت السوشيال ميديا، وتردد سؤال من هي يارا السكري التي اثارت حالة من الجدل حولها.

يارا السكري هي فنانة شابة، خاضت تجربة التمثيل للمرة الأولى مع الفنان تامر حسني في فيلم الفلوس، ومن ثم ظهرت الشائعات حولهما.

يارا السكري وتامر حسني

تطورت الشائعات حول يارا السكري وتامر حسني لتصل إلى الزواج العرفي، وذلك بعد رسالة بسمة بوسيل عن الخيانة.

ولن تكن تلك هي المرة الأولى التي تثير فيها بسمة بوسيل الجدل حول علاقتها بزوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام الجمهور، حيث اتهمته من قبل بالخيانة وأعلنت انفصالهما، إلا أنهما عادوا بعد حلقة عتاب متسعة على السوشيال.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وتطورت الخلافات بين الثنائي ووصلت إلى الإنفصال، حيث أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، أول أمس الخميس، مما أثار فضول الجمهور لمعرفة السبب اليقين وراء إنهاء هذه العلاقة بعد حوالي 12 سنة.

وكتبت بسمة عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب».

وعلّق تامر حسني على الطلاق بنفس الطريقة، قائلا: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم.. سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله».

جليلة المغربية تدخل على خط الازمة

وتدّعي تقارير محلية أن التصريحات التي أطلقتها «البلوجر» جليلة المغربية، خلال مقابلة مع برنامج «شو القصة؟» على «يوتيوب».

وقالت جليلة حينها: «قبل زواج تامر حسني من بسمة بوسيل بيوم كنت معه، لا أعرف كيف صار الموضوع».

وتابعت جليلة المغربية: «عشت معه قصة حب لمدة 11 سنة، ولا هو عيب ولا حرام، ليه عمالين يقولولي أني خرابة بيوت، وعلاقتي بيه متقطعتش بعد زواجه، وكان لازم أرد لما اتسبيت في شرفي والموضوع وصل لأهلي».

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