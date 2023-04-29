شيرين تقع على المسرح في دبي ثم ترفع فستانها للجمهور: “شوفوا رجلي ازرقت ازاي”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 02:51 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن إصابتها في رجلها، بعد تعثرها وسقوطها المروّع على المسرح خلال غنائها في كوكا كولا أرينا بدبي في الإمارات مساء الجمعة، وقالت إنها ستطالب بتعويض كبير.

وقالت شيرين بعد سقوطها: “شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال”.

وكانت شيرين قد غنّت “على بالي” حيث جلست على المسرح، وقالت “ما تخافوش مش هقع.. ما يوقعش غير الشاطر”.

لكن، وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارع بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين عبدالوهاب فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

ومازحت شيرين الجمهور في الحفل بالقول: “التنورة طلعت طويلة مش عارفة اتصرف..نسيت اقصرها!”.

وعبّرت شيرين عن حبّها لجمهورها وقالت على المسرح: “وحشتوني ..شوشو رجعت مش هغيب عنكم ابدًا”.

وقدّمت شيرين عبدالوهاب باقة من أجمل أغانيها، للجمهور الذي تفاعل معها بقوة، وغنّت: “كلها غيرانة”، “مش عايزة غيرك إنت”، و “حبه جنة”.