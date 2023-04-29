شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب فى ختام حفلها بدبى: ممتنة ليكم.. أنتوا اللى رجعتونى تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا ناجحا فى دبي، مساء الجمعة، بحضور جماهيري ضخم، ودخلت في وصلة رقص مع جمهورها أثناء غنائها "بتونس بيك" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما حرصت شيرين على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: "ممتنة ليكم أنتوا اللى رجعتونى تانى بعد رب العالمين.. أنا بشكركم جدا على سؤالكم عنى وحبكم ليا ولولاكم ما كنتش عرفت أرجع تانى".

وشهد الحفل سقوط النجمة شيرين عبد الوهاب على المسرح، وذلك خلال رجوعها للخلف أثناء غنائها، وقالت شيرين مازحة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر".

ويعد الحفل عودة لشيرين بعد غيابها الفني خلال الفترة الماضية، وكانت شيرين ظهرت مؤخرا بصورة جديدة عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، وظهرت شيرين بوزن زائد وملامح شاحبة، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول أسباب ظهورها بهذه الصورة، حيث قالت إحدى المتابعات "مش ملامحك"، فى حين كتبت أخرى "وشك اتغير أوى يا شيرين يا حبيبتى ربنا يفك كربك ويصلح حالك يارب"، وفى تعليق آخر "ربنا يشفيكى ويقويكى وترجعى شيرين نجمة مصر والوطن العربى".

كما عانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".